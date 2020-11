Forfait mobile B&You 100 Go : arrêtez de payer trop cher grâce à cette offre

Jusqu'au lundi 23 novembre 2020, Bouygues Telecom offre la possibilité à ses nouveaux clients de souscrire à un forfait B&You 100Go sans engagement pour seulement 14,99€/mois. L’offre comprend 100 Go d’Internet mobile (dont 10 Go utilisables en Europe et dans les DOM), les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine et 3 mois d’abonnement offerts au service Spotify Premium.

À quelques jours du Black Friday 2020, les opérateurs mobiles dégainent l'un après l'autre de nouvelles offres attractives pour attirer de plus en plus de clients. Nous avons pu le voir avec Sosh et son forfait 70 Go à 14,99€ par mois (jusqu'au lundi 14 décembre 2020), Free Mobile et son forfait 80 Go à 13,99€/mois (jusqu'au mardi 24 novembre 2020) ainsi que RED by SFR et son forfait 100 Go à 15€/mois (jusqu'au lundi 23 novembre 2020).

Cette fois-ci, c'est au tour de Bouygues Telecom, via sa filiale low-cost B&You, de dévoiler son forfait mobile 100 Go à 14,99 euros par mois. Cette offre prend fin le 23 novembre prochain et il s'agit d'un forfait sans engagement et sans tarif qui augmente au-delà d'un an.

Le forfait B&You en question contient 100 Go d’Internet mobile en France métropolitaine (dont 10 Go utilisables en Europe/DOM), des appels & SMS illimités, des MMS illimités en France métropolitaine et d'un accès à la plateforme de streaming musical Spotify Premium offert pendant 3 mois. Enfin, la carte SIM est facturée d'un montant de 10 euros en une seule fois et sera envoyée par voie postale quelques jours après la validation complète du dossier. Si vous n'êtes pas convaincus par cette offre, vous pouvez utiliser notre comparateur de forfaits mobiles afin de trouver celui qui correspond à votre budget et surtout à vos besoins.