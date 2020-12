Forfait mobile : l’offre Sosh à ne pas rater pour les fêtes de fin d’année

Alors que les fêtes de fin d’année arrivent prochainement, Sosh propose un forfait mobile de 80 Go à 15,99€ par mois, sans engagement, même au-delà d’un an. L’offre est valable jusqu’au 11 janvier 2021 à 9 heures pour les nouveaux clients.

Si vous cherchez un forfait mobile pas trop cher, avec pas mal de data et surtout sans condition de durée, la nouvelle offre signée Sosh peut vous plaire.

Pour un tarif mensuel de 15,99 euros, la filiale low-cost de l’opérateur Orange propose un forfait mobile avec 80 Go de data en 4G en France métropolitaine, 12 Go de données utilisables en Europe/DOM et les appels, les SMS et les MMS illimités depuis et vers la France métropolitaine / DOM. Avec cette offre, le client bénéficie de la qualité du réseau d’Orange avec un prix qui n’augmente pas, même après la première année. Durant l’étape de l’inscription, la carte SIM est facturée au tarif unique de 10 euros et elle est expédiée par voie postale quelques jours après la validation du dossier. Pour ceux et celles qui sont intéressés, l’offre est valable avant le lundi 11 janvier 2021 à 9 heures.

