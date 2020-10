Forfait mobile 80 Go : les meilleures offres à saisir rapidement

Après avoir fait le tour des meilleures offres sur les forfaits mobiles 100 Go, voici venu le temps de passer en revue les meilleures offres portant sur les forfaits mobile avec 80 Go d'internet. Cdiscount Mobile, Free, B&You, Red by SFR et Sosh se livrent une bataille acharnée en ce début de mois d'octobre pour tenter de conquérir toujours plus de nouveaux clients. Retour sur les forfaits mobile 80 Go, les services qu'ils incluent, et les conditions requises pour y souscrire.

Forfait Cdiscount Mobile 80 Go à 3,99 €

La meilleure offre, du moins pour le prix, est du coté de chez Cdiscount qui propose un forfait Cdiscount Mobile 80 Go à 3,99 €. Si le tarif est très intéressant, ce forfait conviendra particulièrement aux personnes qui changent souvent d'offre puisque la promotion est valable pour une période de 6 mois. Au delà, le tarif mensuel passe à 16,99 €.

C'est évidemment beaucoup moins intéressant, mais sachant que le forfait est sans engagement, vous pourrez le moment venu le résilier pour vous tourner vers une meilleure offre. En plus des 80 Go d'internet, vous bénéficiez des appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine.

Il vous accompagne aussi au sein de l’Union Européenne et dans les DOM puisque vous profitez des appels, SMS, MMS comme en France Métropolitaine et d’une enveloppe web comprenant 8 Go en 4G. Les destinations incluent les 27 pays de l’UE (+ l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) ainsi que les 8 destinations en Outre-mer. Enfin, la carte SIM est facturée une seule fois au prix de 10 € au moment de la commande.

Forfait Free Mobile 80 Go à 12,99 €

Free aussi est dans la bataille des forfait s 80 Go ! Jusqu'à ce mardi 6 octobre, vous pouvez en effet souscrire au forfait Free Mobile 80 Go à 12,99 €. La promotion s'étale sur une période de 12 mois, au delà de laquelle, le tarif mensuel passera automatiquement au forfait 100 Go à 19,99 euros. Ce forfait est sans engagement, et vous pouvez le résilier à tout moment sans frais.

Le forfait que propose Free Mobile comprend 80 Go d’Internet en 4G+ en France métropolitaine et 10 Go depuis l’Europe et DOM. On retrouvera également les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), ainsi que les SMS et les MMS illimités en France métropolitaine (et SMS illimités vers DOM). La carte SIM est facturée 10 €.

Forfait B&You 80 Go à 13,99 €

La série spéciale 80 Go B&You à 13,99 € est valable jusqu'au 7 octobre 2020. Pour moins de 14 €, vous profitez des appels, SMS et MMS illimités, 15 Go de data en Europe/DOM ainsi que trois mois d'abonnement offerts au service de streaming musical Spotify Premium.

Ce forfait est sans engagement, ce qui signifie que vous pouvez le résilier quand bon vous semble, sans frais supplémentaires. Sans condition de durée, son tarif n'augmente pas, même après la première année. Enfin, la carte SIM triple découpe coûte 10 €, à payer lors de la commande. Elle vous sera livrée par voie postale quelques jours après la validation de votre souscription.

Forfait Red by SFR 80 Go à 14 €

A la base proposé jusqu'au 5 octobre, vous avez encore quelques jours pour souscrire au forfait 80 Go Red by SFR à 14 € qui a été prolongé jusqu'au lundi 12 octobre 2020. C'est donc une réduction de 3 € à laquelle nous avons droit puisque ce forfait est habituellement facturé 17 €. Pour ce tarif, vous avez : les appels et SMS/MMS illimités en France et depuis l’Union européenne et les DOM.

Il vous donne également accès à 80 Go d’Internet mobile en France et 10Go d’Internet mobile depuis l’Union européenne et les DOM. Sans engagement, vous êtes libre de résilier à tout moment. Autre avantage, le tarif qui n'augmente pas, même après la première année. Enfin, la carte SIM est facturée 10 euros, à régler lors de la souscription.

Forfait Sosh 80 Go à 14,99 €

Sosh comme l'ensemble de ses concurrents propose également un forfait avec 80 Go d'internet. Ainsi, jusqu'au 26 octobre, le forfait Sosh 80 Go est à 14,99 €. Ce dernier tout comme les forfaits de Red by SFrR et Bouygues Telecom est valable sans condition de durée.

Pour ce tarif, vous bénéficiez de 80 Go d’Internet mobile en 4G en France métropolitaine et 10 Go de data utilisables en Europe/DOM mais aussi des appels, les SMS et les MMS illimités depuis et vers la France métropolitaine / DOM). Sans engagement, vous pouvez changer d'offre à tout moment. Enfin, la carte SIM (format triple découple et compatible sur tous les smartphones) est facturée 10 €.

Si ces offres ne répondent pas à vos besoins, nous vous invitons à en découvrir d'autres, susceptibles de mieux correspondre à vos attentes et à votre consommation en consultant également notre article sur les meilleurs forfaits mobiles.