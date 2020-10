Forfait mobile 60Go pas cher : la nouvelle offre Auchan Télécom et pas que pour la 1ère année

Voici un bon plan pour ceux et celles qui cherchent un forfait mobile pas cher sans engagement et surtout sans condition de durée ! Jusqu'au dimanche 1er novembre 2020 inclus, Auchan Télécom permet à de nouveaux clients de souscrire à un forfait avec 60 Go de data pour 11,99€/mois.

Après l'offre sur le forfait Auchan Télécom 30 Go à 2,99 euros par mois pendant 6 mois qui s'arrêtait le 21 octobre, le MVNO n'a pas perdu de temps pour dégainer une nouvelle offre sur un forfait mobile.

Dans le cadre d'une série limitée prenant fin le 1er novembre 2020, l'opérateur MVNO basé sur le réseau 4G d'Orange, SFR et Bouygues Telecom permet de profiter d'un forfait 60 Go au prix mensuel de 11,99 euros. À l'inverse de la précédente offre, ce forfait sans engagement n'a pas de condition de durée et est donc valable au-delà de la première année.

Pour moins de 12 euros, vous avez donc un forfait mobile pas cher qui vous permet d'avoir 60 Go de données mobiles en France métropolitaine. L'offre contient également les appels, SMS/MMS illimités, les appels SMS/MMS illimités au sein de l'Hexagone. La carte SIM triple découpe est facturée au prix unique de 10 euros qui à régler lors de l'étape de la commande.

