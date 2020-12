Forfait mobile 5G : B&You lance une offre canon pour Noël, 130 Go à 24,99 €

Vous êtes à la recherche d’un forfait mobile 5G ? A l’approche de Noël, Bouygues Telecom via sa branche low-cost B&You propose une nouvelle offre qui pourrait bien vous intéresser. Le forfait 5G B&You 130 Go est à 24,99 € par mois sans engagement est disponible jusqu’au mercredi 16 décembre 2020.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Bouygues Telecom a dévoilé la liste des 20 villes couvertes par la 5G en France ce mardi 1er décembre, et l’opérateur propose dans la foulée une offre par l’intermédiaire de sa filiale low-cost B&You. Jusqu’au 16 décembre, il est ainsi possible de souscrire au nouveau forfait mobile 5G B&You 130 Go à 24,99 € par mois.

Une offre sans engagement qui vous permet de gérer votre abonnement comme bon vous semble et de vous tourner vers une offre plus intéressantes sans frais supplémentaires si vous souhaitez résilier. De plus, son tarif ne double pas, même après la première année !

Pour rappel, Bouygues Télécom ambitionne de couvrir l’entièreté de la population française en 5G d’ici la fin de l’année 2021. Dans le dit forfait, on retrouve : 130 Go d’Internet mobile en 4G/5G en France métropolitaine dont 15 Go utilisables en Europe/DOM. Bien évidemment, on a aussi droit aux appels, les SMS et les MMS illimités depuis et vers la France métropolitaine/DOM. Et en bonus, vous avez droit à 3 mois d’abonnement au service de streaming musical Spotify Premium.

La carte SIM est facturée 10 euros et elle est expédiée par voie postale quelques jours après la validation du dossier. Enfin, si vous n’êtes pas convaincu par cette offre, utilisez notre comparateur des meilleurs forfaits mobiles afin de trouver celui qui correspond le mieux à votre budget et besoins.