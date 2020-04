Forfait mobile 50Go à 10,99€/mois (pas que la 1ère année) : la nouvelle offre de Cdiscount

Dans le cadre d’une sĂ©rie limitĂ©e, Cdiscount vous donne la possibilitĂ© de souscrire Ă un forfait mobile 50 Go Ă 10,99€ par mois (et pas que la 1ère annĂ©e). Un bon plan intĂ©ressant pour ceux et celles qui sont Ă la recherche d’un forfait mobile pas trop cher en cette pĂ©riode de confinement !

Alors qu’il est encore possible de profiter du forfait Sosh 50 Go Ă 14,99 euros ou du forfait B&You 75 Go Ă 11,99 euros, Cdiscount rĂ©plique en proposant son forfait mobile 50 Go Ă un tarif très accessible.

Ainsi, jusqu’au mardi 21 avril 2020 inclus, Cdiscount Mobile permet Ă ses nouveaux clients de souscrire au forfait sans engagement 50 Go Ă 10,99 euros par mois, et ce, sans condition de durĂ©e puisque le tarif mensuel n’Ă©voluera pas au-delĂ de la première annĂ©e. L’offre Ă©tant sans engagement, vous serez donc libre d’aller voir un autre opĂ©rateur.

Le forfait comprend les appels, SMS et MMS illimitĂ©s en France MĂ©tropolitaine et une enveloppe de donnĂ©es mobile de 50 Go en 4G. Il vous accompagne aussi au sein de l’Union EuropĂ©enne et dans les DOM puisque vous profitez des appels, SMS, MMS comme en France MĂ©tropolitaine et d’une enveloppe web dĂ©diĂ©e de 3 Go en 4G. Les destinations incluent les 27 pays de l’UE (+ l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) ainsi que 8 destinations en Outre-mer. Enfin, la carte SIM est facturĂ©e Ă hauteur de 10 euros lors de l’Ă©tape de la commande.