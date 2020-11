Forfait mobile 40 Go à 11,99€/mois : la nouvelle offre de Sosh avant le Black Friday

Sosh, la filiale low-cost de l’opérateur Orange, propose un forfait mobile de 40 Go à 11,99€ par mois, sans engagement, même après un an. L’offre est valable jusqu’au 3 décembre 2020 à 9 heures pour les nouveaux clients.

Alors qu’il est encore possible de profiter d’un forfait mobile 70 Go à 14,99 euros par mois, Sosh a décidé de dévoiler une nouvelle offre avant le Black Friday pour ceux et celles qui souhaitent un forfait moins cher et avec moins de data.

Pour un tarif mensuel de 11,99 euros, l’opérateur propose donc un forfait mobile avec 40 Go de data en 4G en France métropolitaine, 8 Go de données utilisables en Europe/DOM et les appels, les SMS et les MMS illimités depuis et vers la France métropolitaine / DOM. Grâce à cette offre, vous bénéficiez de la qualité du réseau d’Orange avec un prix qui n’augmente pas, même après la première année. Pendant l’inscription, la carte SIM est facturée à hauteur de 10 euros et elle est expédiée par voie postale quelques jours après la validation du dossier. Si vous êtes intéressés, vous avez jusqu’au jeudi 3 décembre 2020 à 9 heures pour y souscrire.

