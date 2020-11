Forfait mobile : RED by SFR propose une offre folle pour le Black Friday

Le Black Friday c’est aussi du coté des opérateurs de téléphonie mobile. Red by SFR lance les hostilités avec un forfait mobile inédit incluant 200 Go d’internet, les appels / SMS illimités ainsi qu’une enveloppe internet utilisable en Union Européenne / DOM. Le tout pour seulement 15 euros par mois.

Dans le cadre des bons plans Black Friday, Red by SFR propose un forfait inédit à prix canon ! Le forfait mobile Red by SFR 200 Go à 15 € par mois est disponible jusqu’au dimanche 29 novembre 2020 inclus. Un forfait mobile pas cher idéal pour les personnes qui consomment plus de 100 Go d’internet par mois (si, ça existe).

Le principal avantage de ce forfait, en plus du fait qu’il soit sans engagement et vous laisse donc libre de résilier à tout moment, sans frais supplémentaires et que son tarif n’augmente pas, même après la première année. Il conviendra dons en particulier aux personnes voulant souscrire à un forfait mobile et le garder dans la durée.

Pour ce tarif contenu, vous avez droit à : 200 Go d’Internet en France métropolitaine (au-delà de 200 Go, rechargement de 50 Go à 10€ possible, 1 recharge maximum puis usage internet bloqué. SFR Wifi et usage modem inclus) mais aussi une enveloppe de 15 Go d’internet utilisable en Union Européenne / DOM.

De la partie également ; les appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) depuis la France métropolitaine, des SMS et MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine.

Depuis la France métropolitaine et des appels, SMS et MMS illimités en Union Européenne / DOM et depuis ces mêmes destinations. Il faut compter 10 euros pour la carte SIM triple découpe, à régler au moment de la commande. Enfin, si vous n’êtes pas convaincu par cette offre, utilisez notre comparateur des meilleurs forfaits mobiles afin de trouver celui qui correspond le mieux à votre budget et besoins.