Forfait mobile : profitez de ce super deal pour faire baisser votre facture

Vous voulez changer de forfait mobile en cette période de reconfinement ? Profitez de ce super deal pour faire baisser votre facture grâce à cette offre que propose NRJ Mobile. L'opérateur de réseau mobile virtuel permet à de nouveaux clients de bénéficier de 150 Go de data pour moins de 10 euros.

Alors qu'il est possible d'avoir 100 Go de données mobiles pour 9,99 euros par mois jusqu'à ce soir, NRJ Mobile fait mieux en ajoutant 50 Go de data pour le même prix mensuel.

Ainsi, dans le cadre des 15 ans de l'opérateur MVNO, vous avez jusqu'au dimanche 22 novembre 2020 inclus pour bénéficier d'un forfait mobile 150 Go pour 9,99€/mois pendant une durée d'un an chez NRJ Mobile. Au-delà de la période des 12 mois, le tarif mensuel passera à 22,99 euros. Et comme il s'agit d'une offre sans engagement, vous pourrez aller voir un autre opérateur pour un forfait plus ou moins avantageux.

Pour moins de 10 euros, vous avez donc un forfait incluant 150 Go de data en 4G, des appels illimités, des SMS/MMS illimités en France métropolitaine et 10 Go de données mobiles supplémentaires à l'étranger. La carte SIM triple découpe est facturée 10 euros une seule fois au cours de l'étape de la souscription. Si cette offre ne correspond pas à vos attentes, vous pouvez toujours consulter notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles en fonction de votre budget et de vos besoins.