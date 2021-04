Forfait mobile 110 Go : la nouvelle offre intéressante de Sosh

Sosh profite des vacances de Pâques pour dévoiler un forfait mobile à l'occasion d'une série limitée. Jusqu'au lundi 10 mai 2021, il sera possible pour les nouveaux clients de souscrire à un forfait de 110 Go pour 16,99 euros par mois.

Au même titre que RED by SFR ou B&You, Sosh avait pour habitude de proposer un forfait mobile composé de 100 Go de data. Cette fois-ci, l'opérateur low-cost d'Orange se démarque de ses rivaux en suggérant un forfait contenant exactement 110 Go de données mobiles.

Ainsi, avant le 10 mai 2021 à 9 heures précises, Sosh donne la possibilité à ses nouveaux clients de bénéficier du forfait mobile 110 Go en 4G à 16,99 euros par mois. Cette offre s'inscrivant dans le cadre d'une série limitée est sans engagement et le prix du forfait est valable au-delà d'un an.

En plus des 110 Go de data, Sosh inclut les appels et SMS/MMS illimités en France. Pour des voyages à l'étranger, il existe une enveloppe de données de 15 Go et les appels et SMS/MMS illimités en Europe/DOM et vers la France. Pendant l'étape de l’inscription, la carte SIM est facturée au tarif unique de 10 euros et est expédiée par voie postale quelques jours après la validation du dossier.

Si vous n’êtes pas convaincus par cette offre, n'hésitez pas à consulter notre comparateur de forfaits mobiles pour trouver celui qui correspond à votre budget et surtout à vos besoins.