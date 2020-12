Forfait mobile 100 Go pas cher : la nouvelle offre de Sosh avant Noël

En prévision des fêtes de fin d’année, Sosh propose un forfait mobile de 100 Go à 15,99 € par mois, sans engagement, même après un an. L’offre est valable avant le 14 décembre 2020 à 9 heures pour les nouveaux clients.

Le forfait mobile 40 Go à 11,99€/mois étant arrivé à son terme, Sosh n’a pas tardé à dévoiler une nouvelle offre sur un forfait avec plus de data.

Cette offre permet de profiter d’un forfait doté de 100 Go d’Internet mobile en 4G en France métropolitaine et 15 Go de data utilisables en Europe/DOM avec aussi, les appels, les SMS et les MMS illimités depuis et vers la France métropolitaine et DOM. Son tarif mensuel ? 15,99 euros.

Ce forfait Sosh étant sans engagement et sans condition de durée, les nouveaux clients auront l’occasion de changer d’opérateur à tout moment. Au cours de l’étape de l’inscription, la carte SIM (triple découple, compatible tous smartphones) est facturée au prix unitaire de 10 euros et est expédiée par voie postale quelques jours après la validation complète du dossier. Si vous êtes intéressés, vous avez jusqu’au lundi 14 décembre 2020 à 9 heures pour y souscrire. Dans le cas inverse, nous vous invitons à utiliser notre comparateur forfait mobile pour trouver l’offre qui correspond le mieux à vos besoins.