Forfait mobile 100Go à 9.99€ : profitez de cette belle offre pour réduire votre facture

À la veille du premier week-end du mois d'octobre 2020, Auchan Telecom propose à des nouveaux clients de réduire leurs prochaines factures avec un forfait mobile à 9,99 euros avec une enveloppe de 100 Go de data.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors que l'offre sur le forfait 200 Go à 9,99 euros chez Cdiscount Mobile a pris fin le 1er octobre, Auchan Telecom a dévoilé un nouveau forfait mobile pour le même prix, mais avec deux fois moins de data (ce qui est encore raisonnable).

En effet, jusqu'au lundi 12 octobre 2020 inclus, l'opérateur MVNO basé sur le réseau 4G de SFR permet de souscrire à son forfait 100 Go à 9,99 euros par mois pendant 12 mois. À l'issue de la période d'un an, le prix mensuel du forfait passera à 19,99 euros. L'offre est sans engagement, ce qui veut dire qu'il sera possible d'aller voir un autre opérateur pour un forfait similaire ou plus avantageux en termes de data ou de prix.

Le forfait en question à moins de 10 euros comporte les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. En plus des 100 Go de données mobiles, il permet aussi au client de profiter des appels, SMS et MMS illimités et d'une enveloppe web dédiée de 5 Go au sein de l’Union Européenne et dans les DOM. Pour terminer, la carte SIM est facturée à hauteur de 10 euros en une seule fois pendant l’étape de la commande.

À voir également : notre comparateur des forfaits mobiles sans engagement