Forfait mobile : profitez de cette superbe offre B&You pour payer moins cher

Bouygues Telecom donne la possibilité à ses nouveaux clients de souscrire à un forfait B&You sans engagement pour 12,99€/mois. L’offre contient 100 Go d’Internet mobile et les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine. Nous faisons le point sur l'offre en question dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter d'un forfait mobile pas cher avec 100 Go de data chez Bouygues Telecom. Jusqu'à ce soir, l'opérateur vous propose en effet, via sa filiale low-cost B&You, de souscrire à son forfait 100 Go pour un prix mensuel de 12,99 euros. Il s'agit d'un forfait sans engagement et sans tarif qui augmente au-delà d'un an.

Le forfait B&You contient 100 Go de données mobiles en France métropolitaine (dont 15 Go utilisables en Europe/DOM) ains que des appels & SMS illimités, des MMS illimités en France métropolitaine. La carte SIM est facturée à un montant unique de 10 euros et sera envoyée par l'intermédiaire d'un courrier postal quelques jours après la validation complète du dossier. Si vous n'êtes pas satisfaits par cette offre, vous pouvez utiliser notre comparateur de forfaits mobiles afin de trouver celui qui correspond à votre budget et surtout à vos besoins.