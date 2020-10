Forfait La Poste Mobile 30 Go à 9,99 € + Deezer Premium offert 4 mois

Si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile pas cher sous la barre des 10 €, le bon plan qui suit pourrait vous intéresser. La Poste Mobile, qui exploite le réseau de SFR propose son forfait 30 Go à 9,99 € par mois avec en prime, 4 mois offerts au service de streaming musical Deezer Premium.

30 Go à 9,99 € au lieu de 14,99 € par mois, c'est ce que propose le MNVO La Poste Mobile en ce mois d'octobre 2020. Sans engagement, le forfait est également sans condition de durée, ce qui signifie que son tarif n'augmente pas même après la première année. Dans le forfait, on retrouve également les appels voix illimités en métropole et depuis la métropole vers les DOM, limités à 129 destinataires/mois et 3 heures maximum par appel.

Les SMS et MMS illimités (hors SMS+, MMS+ et surtaxes)) SMS en métropole et depuis la métropole vers les DOM et MMS en métropole limités chacun à 250 destinataires différents par mois ainsi que 30 Go d'internet utilisables en France Métropolitaine dont 10 Go utilisable depuis les Zones Europe et DOM/COM (décompté des 30 Go). La carte SIM est facturée 9,90 €, à régler lors de la souscription.

De plus, jusqu'au 11 octobre 2020, 4 mois au service Deezer Premium vous sont offerts. À l'issue de la période de 4 mois d'essai gratuit, l'abonnement au Service Deezer Premium sera reconduit automatiquement de façon mensuelle et facturé par Deezer au prix de 9,99€/mois. Si vous ne souhaitez pas prolonger votre abonnement, vous devrez le résilier au moins 48 heures avant la fin de la période d'essai de 4 mois, en vous rendant sur la page « Paramètres » de votre compte sur le site Deezer.

