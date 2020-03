Forfait illimité NRJ Mobile 40 Go d’internet en vente privée à 4.99 € / mois

Une vente privĂ©e sur le site showroomprive.com permet de souscrire au forfait sans engagement NRJ Mobile 40 Go pour 4.99 € par mois pendant 6 mois. Au delĂ de la pĂ©riode promotionnelle son prix mensuel passe Ă 13.99 euros. C’est donc une Ă©conomie de 60 euros que vous pouvez rĂ©aliser en y souscrivant via cette vente privĂ©e.

Afin de profiter de ce nouveau bon plan, vous devez dĂ©tenir un compte sur le site showroomprive.com. Jusqu’au 8 mars 2020 inclus, vous pouvez souscrire au forfait illimitĂ© NRJ Mobile + 40 Go d’internet Ă 3.99 € par mois pendant 6 mois. Au terme de la pĂ©riode promotionnelle, le forfait passe Ă 13.99 € par mois. Sans engagement, rien ne vous empĂŞche de rĂ©silier le moment venu.

Cette offre est rĂ©servĂ©e aux particuliers pour toute nouvelle souscription. Pour rappel ou Ă titre d’information, NR Mobile exploite les rĂ©seaux mobiles 4G d’Orange, Bouygues Telecom et SFR. La carte SIM est facturĂ©e 10 € (elle est triple dĂ©coupe), le forfait inclut : Depuis la France MĂ©tropolitaine : les appels, SMS et MMS illimitĂ©s + 40 Go d’internet en 4G (dĂ©bit ajustĂ© au-delĂ ) et depuis l’Union EuropĂ©enne et les DOM : les appels, SMS et MMS illimitĂ©s + 3 Go d’internet en 4G.

