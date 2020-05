Forfait Free Mobile 100 Go en vente privée à 19.99 € par mois + Xiaomi Redmi Note 8T offert

C’est reparti pour une nouvelle vente privĂ©e Free Mobile ! L’opĂ©rateur propose jusqu’au mardi 19 mai Ă 7 heures son forfait Free Mobile 100 Go Ă 19.99 € par mois avec un smartphone Xiaomi Redmi Note 8T offert.Â

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE LA VENTE PRIVEE FREE MOBILE

Si vous aviez ratĂ© la dernière vente privĂ©e Free Mobile forfait 100 Go Ă 19.99 € / mois avec un Nokia 6.2 offert, vous avez l’occasion cette fois-ci d’y souscrire Ă nouveau avec dĂ©sormais l’excellent smartphone Xiaomi Redmi Note 8T offert. Cette nouvelle offre court jusqu’au mardi 19 mai Ă 7 heures.

Le forfait Free Mobile 100 Go à 19.99 € par mois avec 1 Xiaomi Redmi Note 8T offert sur Veepee

Comme pour les précédentes offres, vous êtes soumis à un engagement de 24 mois et ne devez pas avoir déjà bénéficié d’une offre promotionnelle mobile Free sur Veepee au cours des 13 derniers mois ni résilier votre ligne mobile Free dans les 30 jours qui précèdent cette souscription,. Elle est limitée à deux offres par foyer (même nom, même adresse) et est réservée uniquement aux membres Veepee.

Comptez 10 € pour la carte SIM triple dĂ©coupe, facturĂ©e lors du processus de souscription. Pour les personnes ayant un forfait Freebox, elles bĂ©nĂ©ficient d’une remise de 4 € sur le forfait, le faisant ainsi passer Ă 15.99 € par mois. Concernant les services inclus dans le forfait, ils sont identiques Ă ceux que l’on pouvait retrouvait lors du dernier Ă©vĂ©nement de ce type Ă savoir :

En France métropolitaine :

100 Go d’internet en 4G/4G+ et 3G, avec mobile 4G/4G+ (débit réduit au-delà )

Appels illimités vers les mobiles et fixes de France métropolitaine, vers les mobiles Etats-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine (hors Taïwan, Hong Kong, Macao) et DOM  et vers les fixes de 100 destinations

et vers les fixes de 100 destinations SMS illimités vers la France métropolitaine et les DOM

MMS illimités vers la France métropolitaine

Free WiFi illimité

Depuis l’étranger et DOM  :

Appels, SMS, MMS illimités depuis Europe  et DOM  vers les fixes et mobiles d’Europe, des DOM et de France métropolitaine et depuis les Etats-Unis, Canada, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Israël vers les fixes et mobiles du même pays et de France métropolitaine.

et DOM vers les fixes et mobiles d’Europe, des DOM et de France métropolitaine et depuis les Etats-Unis, Canada, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Israël vers les fixes et mobiles du même pays et de France métropolitaine. Internet 25 Go/mois depuis Europe , DOM , Suisse, Guernesey, Jersey, Ile de Man, Etats-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Algérie, Tunisie, Israël, Turquie, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde, Malaisie, Thaïlande, Sri Lanka, Bangladesh, Russie, Ukraine, Serbie, Monténégro, Biélorussie, Macédoine, Arménie, Géorgie, Kazakhstan, Pakistan, Ouzbékistan et Chine (hors Taïwan, Hong Kong, Macao)

Un Xiaomi Redmi Note 8T offert pour la souscription du forfait Free Mobile 100 Go à 19.99 € par mois

Quelques mots sur le smartphone offert, le Xiaomi Redmi Note 8T : il s’agit d’un excellent smartphone entrĂ©e de gamme qui propose sans doute l’un des meilleurs rapport qualitĂ© prix du moment. CotĂ© affichage, on retrouve une dalle de 6.3 pouces de dĂ©finition Full HD+ avec un emplacement type goĂ»te qui abrite le capteur photo frontal.

Il embarque le SoC Qualcomm Snapdragon 665 Octo-Core cadencĂ© Ă 2.0 GHz couplĂ© Ă 4 Go de RAM et 128 Go de mĂ©moire interne. Son autonomie est confiĂ©e Ă une batterie d’une capacitĂ© de 4000 mAh. CotĂ© photo, le smartphone est dotĂ© d’un module intĂ©grant pas moins de quatre capteurs 48+8+2+2 MP. Plus d’informations dans notre test complet du Xiaomi Redmi Note 8T.