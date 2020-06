Forfait Free Mobile 100 Go en vente privée à 19,99 € par mois + Xiaomi Redmi Note 8 Pro offert

L’opérateur mobile Free propose jusqu’au jeudi 18 juin 2020 une vente privée sur Veepee.fr permettant de souscrire au forfait Free Mobile 100 Go à 19,99 € par mois avec l’excellent smartphone Xiaomi Redmi Note 8 Pro offert. Retour sur les conditions requises pour pouvoir en profiter.

Alors que la dernière vente privée Free Mobile forfait 100 Go + Oppo A9 offert a pris fin le 10 juin 2020, l’opérateur propose jusqu’au 18 juin 2020 à 6 heures, une offre en tous points similaire, à la seule différence que le smartphone offert est désormais un Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

Les conditions pour pouvoir y souscrire restent les même à savoir : ne pas avoir déjà bénéficié d’une offre promotionnelle mobile Free sur Veepee au cours des 13 derniers mois ni résilier votre ligne mobile Free dans les 30 jours qui précèdent cette souscription,. Elle est limitée à deux offres par foyer (même nom, même adresse) et est réservée uniquement aux membres Veepee. L’offre est valable jusqu’au jeudi 18 juin 2020 à 6 heures.

Pareillement, l’offre est soumise à un engagement de 24 mois et les personnes ayant un forfait Freebox, elles bénéficient d’une remise de 4 € sur le forfait, le faisant ainsi passer à 15.99 € par mois. La carte SIM est facturée 10 euros une seule fois lors du processus de souscription. Enfin, les services inclus dans le forfait sont les suivants :

En France métropolitaine :

100 Go d’internet en 4G/4G+ et 3G, avec mobile 4G/4G+ (débit réduit au-delà)

Appels illimités vers les mobiles et fixes de France métropolitaine, vers les mobiles Etats-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine (hors Taïwan, Hong Kong, Macao) et DOM et vers les fixes de 100 destinations

MMS illimités vers la France métropolitaine

Free WiFi illimité

Depuis l’étranger et DOM :

Appels, SMS, MMS illimités depuis Europe et DOM vers les fixes et mobiles d’Europe, des DOM et de France métropolitaine et depuis les Etats-Unis, Canada, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Israël vers les fixes et mobiles du même pays et de France métropolitaine.

et DOM vers les fixes et mobiles d’Europe, des DOM et de France métropolitaine et depuis les Etats-Unis, Canada, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Israël vers les fixes et mobiles du même pays et de France métropolitaine. Internet 25 Go/mois depuis Europe , DOM , Suisse, Guernesey, Jersey, Ile de Man, Etats-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Algérie, Tunisie, Israël, Turquie, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde, Malaisie, Thaïlande, Sri Lanka, Bangladesh, Russie, Ukraine, Serbie, Monténégro, Biélorussie, Macédoine, Arménie, Géorgie, Kazakhstan, Pakistan, Ouzbékistan et Chine (hors Taïwan, Hong Kong, Macao)

Un Xiaomi Redmi Note 8 Pro offert pour la souscription du forfait Free Mobile 100 Go à 19.99 € par mois

Concernant le smartphone Xiaomi Redmi Note 8 Pro il offre un excellent rapport qualité prix. Du côté des caractéristiques, le smartphone embarque le processeur Helio G90T Octo-Core cadencé à 2.05 GHz, 6 Go de RAM, une capacité de stockage de 64 Go et un écran 6.53″ de définition Full HD+ de 1080 x 2340 pixels.

Plutôt bon dans la partie photo, l’appareil est équipé d’un capteur proncipal de 64 MP fourni par Samsung associé trois autres capteurs : un module ultra-grand-angle de 8MP, un capteur de profondeur de 2 MP et un capteur macro de 2 MP. La caméra frontale de 20 MP est logée dans une encoche sous la forme d’une goutte d’eau.

Sa batterie de 4500 mAh à l’avantage d’être compatible avec la recharge rapide QuickCharge 4+ et le smartphone est livré avec un charger 18 W. Pas de capteur d'empreintes digitales sous l’écran, il est situé à l’arrière, milieu de gamme oblige.