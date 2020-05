Forfait Free Mobile 100 Go en vente privée à 19.99 € par mois + Oppo A9 offert

Free a lancĂ© une nouvelle vente privĂ©e le jeudi 28 mai 2020 Ă 19 heures sur le site Veepee.fr. Une offre qui permet de souscrire au forfait Free 100 Go avec en bonus, le smartphone Oppo A9 offert. Retour sur ce bon plan, les avantages qu’il offre et les conditions requises pour pouvoir en profiter.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE LA VENTE PRIVEE FREE MOBILE

A une semaine de la dernière vente privĂ©e Free forfait 100 Go + Xiaomi Redmi Note 8T offert, et après avoir lancĂ© une vente privĂ©e portant sur la Freebox Revolution + TV by Canal il y a quelques jours l’opĂ©rateur lance une Ă©nième vente privĂ©e en tous points similaire qui permet cette fois-ci d’avoir un Oppo A9 offert.

Les conditions pour y souscrire sont identiques, Ă savoir pas avoir dĂ©jĂ bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une offre promotionnelle mobile Free sur Veepee au cours des 13 derniers mois ni rĂ©silier votre ligne mobile Free dans les 30 jours qui prĂ©cèdent cette souscription,. Elle est limitĂ©e Ă deux offres par foyer (mĂŞme nom, mĂŞme adresse) et est rĂ©servĂ©e uniquement aux membres Veepee. L’offre est valable jusqu’au jeudi 4 juin 2020 Ă 7 heures.

Pareillement, l’offre est soumise Ă un engagement de 24 mois et les personnes ayant un forfait Freebox, elles bĂ©nĂ©ficient d’une remise de 4 € sur le forfait, le faisant ainsi passer Ă 15.99 € par mois. La carte SIM est facturĂ©e 10 euros une seule fois lors du processus de souscription. Enfin, les services inclus dans le forfait sont les suivants :

En France métropolitaine :

100 Go d’internet en 4G/4G+ et 3G, avec mobile 4G/4G+ (débit réduit au-delà )

Appels illimités vers les mobiles et fixes de France métropolitaine, vers les mobiles Etats-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine (hors Taïwan, Hong Kong, Macao) et DOM  et vers les fixes de 100 destinations

et vers les fixes de 100 destinations SMS illimités vers la France métropolitaine et les DOM

MMS illimités vers la France métropolitaine

Free WiFi illimité

Depuis l’étranger et DOM  :

Appels, SMS, MMS illimités depuis Europe  et DOM  vers les fixes et mobiles d’Europe, des DOM et de France métropolitaine et depuis les Etats-Unis, Canada, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Israël vers les fixes et mobiles du même pays et de France métropolitaine.

et DOM vers les fixes et mobiles d’Europe, des DOM et de France métropolitaine et depuis les Etats-Unis, Canada, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Israël vers les fixes et mobiles du même pays et de France métropolitaine. Internet 25 Go/mois depuis Europe , DOM , Suisse, Guernesey, Jersey, Ile de Man, Etats-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Algérie, Tunisie, Israël, Turquie, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde, Malaisie, Thaïlande, Sri Lanka, Bangladesh, Russie, Ukraine, Serbie, Monténégro, Biélorussie, Macédoine, Arménie, Géorgie, Kazakhstan, Pakistan, Ouzbékistan et Chine (hors Taïwan, Hong Kong, Macao)

Un Oppo A9 2020 offert pour la souscription du forfait Free Mobile 100 Go à 19.99 € par mois

Concernant le smartphone Oppo A9 2020 il offre un excellent rapport qualitĂ© prix. Du cĂ´tĂ© des caractĂ©ristiques, le Oppo A9 est dotĂ© d’un Ă©cran LCD de 6,5 pouces (rĂ©solution de 1600 x 720 pixels), d’un processeur Snapdragon 665, d’une mĂ©moire vive de 4 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go, d’une batterie de 5000mAh et d’un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu’à 256 Go par carte microSD). Pour l’APN, on retrouvera un capteur principal de 48 + 8 + 2 + 2 MP et un capteur secondaire de 16 MP. Plus d’information dans notre test complet du Oppo A9 2020.