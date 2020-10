Forfait mobile à mini prix : profitez de 80 Go pour seulement 3,99€

Si vous cherchez un forfait mobile à mini prix, alors le bon plan qui va suivre va vous intéresser. Pendant une durée limitée, Cdiscount en propose un à seulement 3,99 euros avec 80 Go de data. Focus sur cette bonne affaire !

Cdiscount enchaîne les offres mobiles en cette période automnale. Après une offre concernant 200 Go de data pour moins de 10 euros lors des derniers French Days, le site marchand permet à de nouveaux clients d'avoir un forfait mobile à moins de 4 euros qui comprend une enveloppe de 80 Go de données mobiles.

Ainsi, jusqu'au lundi 12 octobre 2020, Cdiscount permet de souscrire à un forfait de 80 Go à 3,99 euros par mois pendant 6 mois. Au-delà de la période des 6 mois, le prix passera à 16,99 euros par mois mais l'offre étant sans engagement, le client est libre de changer d'opérateur à n'importe quel moment et surtout sans frais.

Outre les 80 Go de données mobiles en 4G, le forfait comporte les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. Il vous accompagne aussi au sein de l’Union Européenne et dans les DOM puisque vous profitez des appels, SMS, MMS comme en France Métropolitaine et d’une enveloppe web comprenant 8 Go en 4G. Les destinations incluent les 27 pays de l’UE (+ l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) ainsi que les 8 destinations en Outre-mer. Enfin, la carte SIM est facturée une seule fois au prix de 10 euros au cours de la commande.

