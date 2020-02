Le forfait Cdiscount Mobile 50 Go est à 4.99€ par mois pendant 6 mois

En cette fin fĂ©vrier, Cdiscount lance une nouvelle offre portant sur le forfait Cdiscount mobile 50 Go. Il est proposĂ© Ă 4.99 € par mois pendant 6 mois au lieu de 15.99 €. Une offre valable jusqu’au 3 mars 2020 inclus. Un bon plan intĂ©ressant Ă saisir pour les personnes Ă la recherche d’un forfait mobile pas cher sur une courte durĂ©e incluant une enveloppe internet confortable.

L’offre « immanquable » de l’enseigne en ligne permet de souscrire jusqu’au 3 mars 2020 inclus au forfait 50 G0 Ă 4.99 € par mois pendant 6 mois. A l’issu de la pĂ©riode promotionnelle de 6 mois, le tarif est reconduit tacitement Ă 15.99 € par mois. Cela dit, Ă©tant sans engagement, rien ne vous empĂŞche de rĂ©silier le moment venu. La carte SIM est facturĂ©e 10 € lors de la souscription.

Le forfait inclut les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et une enveloppe de données mobile de 50 Go en 4G. Vous profitez aussi de votre forfait dans l’Union Européenne et dans les DOM puisque vous bénéficiez des appels, SMS, MMS comme en France Métropolitaine et d’une enveloppe Web de 3 Go en 4G. Les destinations incluent les 27 pays de l’UE (ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 destinations en Outre-mer.

