Forfait Cdiscount Mobile : 30 Go à 9.99 €, 100 Go à 14.99 € et pas que la 1ère année !

Cdiscount Mobile lance deux nouveaux forfaits Ă destination des nouveaux clients. Ainsi, jusqu’au 4 mai 2020, vous avez la possibilitĂ© de souscrire au forfait 30 Go Ă 9.99 € / mois et au forfait 100 Go Ă 14.99 € / mois. Sans engagement, ils ont l’avantage d’avoir un prix qui n’augmente pas, mĂŞme après la première annĂ©e.Â

Le MNVO Cdiscount Mobile qui exploite les rĂ©seaux des opĂ©rateurs Orange, SFR et Bouygues Telecom par le biais de NRJ Mobile lance deux nouveaux forfaits mobiles pas chers, sans engagement avec un prix qui n’augmente pas au fil des ans : 30 Go Ă 9.99 € / mois et 100 Go Ă 14.99 € / mois. Vous pouvez y souscrire jusqu’au 4 mai 2020.

Le forfait Cdiscount Mobile 30 G0 à 9.99 € / mois

Le premier forfait inclut les appels, SMS et MMS illimitĂ©s en France MĂ©tropolitaine et une enveloppe de donnĂ©es mobile de 30 Go en 4G utilisables en France MĂ©tropolitaine (dĂ©bit rĂ©duit au delĂ ). Il s’avère ĂŞtre un excellent choix surtout si vous voyagez dans les pays de l’UE et DOM puisqu’il intègre une enveloppe internet de 10 Go en 4G depuis ces destinations (27 pays de l’UE +  Islande, Liechtenstein, Norvège, et 8 destinations en Outre-mer).

Le forfait Cdiscount Mobile 100 Go à 14.99 € / mois

Le second forfait propose les mêmes services que le précédent, mais offre 100 Go de Web en 4G utilisables en France Métropolitaine avec néanmoins une enveloppe internet utilisable réduite de moitié soit 5 Go en 4G, toujours depuis les 38 destinations énoncées ci-dessus. Les conditions de souscription sont identiques tout comme le tarif de la carte SIM triple découpe qui est de 10 euros à régler lors de la commande. Il est idéal pour les gros consommateurs de données mobiles et les voyageurs occasionnels.

Sachez que les deux offres ne sont pas cumulables avec toute autre offre de remboursement et/ou code promotionnel en cours et, en particulier, avec toute autre offre relative à Cdiscount mobile. Enfin, vous avez également la possibilité de conserver gratuitement votre numéro de mobile actuel (portabilité sans frais) en renseignant votre RIO.

