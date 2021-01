Forfait Cdiscount Mobile 100 Go : l’offre pour payer moins cher est de retour

Si vous souhaitez souscrire ou changer de forfait mobile, vous pouvez en ce moment et jusqu'au 1é janvier 2021 inclus profiter de l'offre promotionnelle que propose Cdiscount. Le forfait 100 Go Série limitée est à 9,99 € par mois pendant 12 mois. Les abonnés au programme CDAV ont aussi droit à 10 € offert en bon d'achat.

Vous avez encore quelques jours pour profiter de ce bon plan forfait mobile pas cher qui permet de souscrire au forfait Cdiscount Mobile 100 Go à 9,99 € par mois pendant 1 an. A l'issu de la période promotionnelle, le tarif mensuel passe automatiquement à 20 €. Sans engagement, vous pouvez alors le résilier afin de vous tourner vers une offre équivalente ou plus avantageuse.

Concernant les services inclus dans le forfait, on retrouve : les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et une enveloppe de données mobiles de 100 Go en 4G. Ce forfait peu aussi être utilisé en Europe et les DOM puisqu'il vous permet de profiter des appels, SMS, MMS comme en France Métropolitaine et d’une enveloppe web dédiée de 10 Go en 4G (5 Go pour les membres Cdiscount à Volonté qui choisissent l'offre comprenant le bon d'achat de 10 € offert).

Les destinations incluent les 27 pays de l’UE (+ l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. Concernant la carte SIM triple découpe compatible tous mobiles, elle est facturée une seule fois à hauteur de 10 euros lors de la commande et il est possible de conserver son numéro de mobile actuel grâce à l'identifiant RIO.

Si l'offre ne correspond pas à vos attentes, vous pouvez toujours consulter notre article regroupant les meilleurs forfaits mobiles du moment ou bien encore les meilleures offres sur les forfaits mobiles 5G.