Forfait 80 Go pas cher : NRJ Mobile dévoile sa nouvelle offre

Vous avez jusqu'au dimanche 11 avril prochain pour souscrire au forfait NRJ Mobile 80 Go à 8,99€ par mois pendant 12 mois (puis 16,99€ par mois). Cette offre sans engagement s'inscrit dans le cadre du printemps 2021. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Alors qu'il ne reste que quelques heures pour profiter du forfait Free Mobile 80 Go à 9,99 euros, NRJ Mobile en profite pour essayer d'attirer de nouveaux clients avec un forfait comprenant le même nombre de data et pour 1 euro moins cher.

Ainsi, jusqu'au 11 avril 2021 inclus, l'opérateur de réseau mobile virtuel (ou MVNO) donne la possibilité de bénéficier d'un forfait mobile 80 Go pour 8,99 euros par mois durant 12 mois. À l'issue de la période d'un an, le prix mensuel du forfait passera à 16,99 euros. L'offre étant sans engagement, le client aura l'occasion de résilier le forfait et de voir une autre offre plus ou moins avantageuse.

Pour moins de 9 euros, le forfait inclut donc 80 Go de data en 4G, 8 Go en Roaming (débit réduit au-delà), des appels illimités et des SMS/MMS illimités en France métropolitaine. La carte SIM est facturée 10 euros une seule fois au cours de l'étape de la souscription. Si cette offre ne vous satisfait pas, vous pouvez toujours consulter notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles du moment en fonction de votre budget et de vos besoins.