Forfait 80 Go pas cher : la nouvelle offre Free Mobile pour le printemps

Besoin d'un forfait mobile pas trop cher avec pas mal de data ? C'est possible grâce à Free Mobile qui propose une offre de 80 Go pour moins de 10 euros par mois. On fait le point sur ce nouveau forfait.

Alors que l'opérateur Orange a récemment cassé le prix de son offre de 70 Go, Free Mobile fait mieux en proposant un forfait pour le même tarif et avec 10 Go de data supplémentaires.

Ainsi, jusqu'au mardi 23 mars 2021 inclus, le trublion des télécoms permet à ses nouveaux clients de souscrire à son forfait mobile comprenant 80 Go au prix mensuel de 9,99 euros durant un an. À l'issue de la période des 12 mois, le forfait passera au tarif de 19,99 euros par mois avec une enveloppe de 150 Go de data et l'offre ne nécessite aucun engagement.

Hormis les 80 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine avec une couverture en 4G+, le forfait en question comprend les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), et les SMS et les MMS illimités en France métropolitaine (et SMS illimités vers DOM), et 8 Go de data depuis l’Europe et DOM. Au cours de l'étape de la souscription, la carte SIM est facturée à hauteur de 10 euros et elle est expédiée par voie postale quelques jours après la validation complète du dossier. Si l'offre ne vous satisfait pas, vous pouvez toujours consulter notre article permettant de trouver le meilleur forfait mobile du moment.