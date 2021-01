Forfait 60 Go pas cher : la belle offre de Free Mobile avant les soldes d’hiver

Si vous cherchez un forfait mobile pas cher avec une enveloppe de données mobiles intéressante, c'est peut-être le bon moment d'en profiter. Jusqu'au mardi 19 janvier 2021 inclus, Free Mobile vous permet de souscrire à un forfait 60 Go à seulement 9,99 euros par mois.

Les soldes d'hiver 2021 commenceront officiellement le mercredi 20 janvier prochain et Free Mobile a anticipé l'événement en dévoilant un nouveau forfait mobile.

Pour un forfait mobile 60 Go, le futur abonné paiera 9,99€/mois pendant un an. Au-delà de la période des 12 mois, le prix mensuel passera à 19,99 euros pour un forfait Free 5G. L'offre ne nécessitant aucun engagement de la part du souscripteur, il sera possible d'aller voir un autre opérateur.

À part les 60 Go de data, le forfait comprend également 8 Go de données mobiles depuis l’Europe et DOM. On y retrouvera les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), et les SMS et les MMS illimités en France métropolitaine (et SMS illimités vers DOM). Durant l'étape de la commande, la carte SIM est facturée au tarif de 10 euros et elle est expédiée quelques jours après la validation complète du dossier. Pour ceux et celles qui sont intéressés, l’offre est valable avant le 19 janvier 2021. Dans le cas contraire, il existe le forfait RED by SFR 200 Go à 15€/mois. Sinon, vous pouvez toujours consulter notre article qui permet de trouver le meilleur forfait mobile du moment.