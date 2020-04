Free mobile : le forfait de 60 Go est de retour à un bon prix !

Free annonce le retour de son forfait mobile 60 Go à un bon prix. Cette nouvelle offre court jusqu’au mardi 7 avril 2020 et est idéale pour les personnes souhaitant changer d’opérateur.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE FREE MOBILE

En ce dĂ©but du mois d’avril 2020, les opĂ©rateurs tĂ©lĂ©phoniques proposent des tarifs promotionnels sur leurs forfaits mobiles. C’est le cas de Sosh et son forfait 50 Go Ă 14,99 € par mois ou de RED by SFR et son forfait 60 Go Ă 14 € par mois.

Cette fois-ci, c’est Free qui permet Ă de nouveaux clients de bĂ©nĂ©ficier d’un forfait mobile 60 Go Ă 9,99€ par mois pendant un an. Au-delĂ de la pĂ©riode des 12 mois, le forfait mensuel passera Ă 19,99 euros. L’offre Ă©tant sans engagement, le client sera libre d’aller voir un autre opĂ©rateur.

Dans ce forfait, vous bĂ©nĂ©ficierez de 60 Go d’Internet en 4G+ en France mĂ©tropolitaine et 4 Go de data depuis l’Europe et DOM. Vous aurez Ă©galement les appels illimitĂ©s vers les mobiles et fixes en France mĂ©tropolitaine et DOM (hors Mayotte), et les SMS et les MMS illimitĂ©s en France mĂ©tropolitaine (et SMS illimitĂ©s vers DOM). Lors de l’inscription, la carte SIM est facturĂ©e 10 euros et elle est expĂ©diĂ©e quelques jours après validation du dossier. Si vous ĂŞtes intĂ©ressĂ©s, vous devez souscrire Ă cette offre avant le 7 avril 2020.

Ă€ voir aussi :