Forfait 60 Go à 3,99 € par mois, l’offre mobile de Cdiscount de la rentrée

Pour la rentrée, l’opérateur virtuel Cdiscount Mobile propose un forfait pas cher incluant 60 Go d’internet pour seulement 3,99 € par mois pendant 6 mois. Une offre qui court jusqu’au 1er septembre 2020 inclus.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le bon plan Cdiscount Mobile que propose le MNVO est idéal pour les personnes à la recherche d’un forfait pas cher incluant une grosse enveloppe de datas mobiles sur une courte durée. L’offre permet de bénéficier d’une remise de 11 € sur le forfait 60 Go habituellement proposé à 14,99 € par mois et passant ainsi à seulement 3,99 €. Au delà des 6 mois de promotion, il repasse à ce même tarif mensuel de 14,99 €.

Au final, vous réalisez une économie de 66 euros. Parmi les services inclus, on retrouve les avantages suivants :

Les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et 60 Go de datas en 4G. Il accompagne le souscripteur au sein de l’UE et dans les DOM avec des appels, SMS, MMS (comme en France métropolitaine) et une enveloppe web dédiée de 5 Go en 4G. Les destinations incluent 30 destinations en Europe (les 27 pays de l’Union Européenne, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. Enfin, la carte SIM est facturée de 10 euros au moment de la souscription.

En terme de prix Cdiscount fait fort mais si vous n’êtes pas convaincu au niveau de la data et de la durée, d’autres offres sont à découvrir à l’image des forfaits SOSH 80 Go à 15,99 €, RED by SFR 80 Go à 14 € et B&You 100 Go à 13,99 €. Si parmi toutes ces opérations promotionnelles, aucun ne correspond à vos besoins, n’hésitez pas à utiliser notre comparateur trouver le meilleur forfait du moment.