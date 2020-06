Avis aux gros consommateurs d’internet sur mobile : jusqu’au 30 juin 2020, Cdiscount Mobile propose un forfait en série limitée de 200 Go à 9,99 € par mois pendant 12 mois. Une offre sans engagement qui permet de profiter d’une très grosse enveloppe internet en 4G sans se ruiner.

Si vous êtes à la recherche d’un forfait mobile pas cher incluant une très grosse enveloppe internet, le bon plan Cdiscount qui suit pourrait vous intéresser. L’opérateur virtuel qui exploite les réseaux des opérateurs Orange, SFR et Bouygues Telecom par le biais de NRJ Mobile propose à ses nouveaux clients le forfait Cdiscount Mobile 200 go à 9,99 € par mois pendant 12 mois. Un tarif imbattable qui court jusqu’au 30 juin 2020.

A l’issue de la période promotionnelle, le tarif du forfait passe à 24,99 € par mois. C’est beaucoup moins intéressant, mais étant sans engagement, rien ne vous empêche alors de résilier pour vous tourner vers une meilleure offre. Les services inclus dans le forfait sont les suivants :

Les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, une enveloppe de données mobile de 200 Go en 4G. Il vous accompagne aussi au sein de l’Union Européenne et dans les DOM puisque vous profitez des appels, SMS, MMS comme en France Métropolitaine et d’une enveloppe Web de 5 Go en 4G. Les destinations incluent les 27 pays de l’UE (ains que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. La carte SIM est facturée 10 euros.