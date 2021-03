Le forfait 200 Go de Cdiscount Mobile est de retour à prix cassé

À l'occasion de l'arrivée des beaux jours du printemps 2021, le forfait 200 Go de Cdiscount Mobile fait son retour à prix cassé. Nous faisons le point sur cette nouvelle offre mobile dans la suite de l'article.

Les opérateurs mobiles dégainent l'un après l'autre des offres portant sur des forfaits à moins de 10 euros. Nous avons pu le voir avec Orange et son forfait 70 Go ainsi que Free et son forfait 80 Go. Et cette fois-ci, c'est au tour de Cdiscount Mobile de dévoiler son offre.

Jusqu'au mercredi 24 mars 2021 inclus, le site marchand français propose un forfait mobile 200 Go à 9,99 euros par mois pendant 12 mois. Au terme de la période d'un an, le prix mensuel du forfait passe à 24,99 euros. L'offre sans engagement, le client ou la cliente aura l'occasion d'aller voir un autre opérateur pour un forfait plus ou moins avantageux.

Hormis les 200 Go de data, le forfait concerné comporte des appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. On retrouvera aussi des appels, SMS et MMS pour l’Union Européenne et dans les DOM (comme en France Métropolitaine) et une enveloppe web dédiée de 5 Go en 4G. Les destinations incluent les 27 pays de l’UE (ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. La carte SIM est facturée au tarif de 10 euros pour l'envoi par courrier postal et Cdiscount donne la possibilité de conserver son numéro de mobile actuel.

Si l'offre Cdiscount Mobile n’est pas satisfaisante ou est arrivée à son terme, n'hésitez pas à découvrir notre comparateur meilleur forfait mobile pour trouver l’offre qui vous correspond le mieux.