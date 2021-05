Forfait 100 Go à prix mini : profitez de cette nouvelle offre Cdiscount Mobile

Voici une offre mobile qui risque d'intéresser pas mal de personnes à la recherche d'un forfait 100 Go à prix mini. Au cours d'une durée limitée, Cdiscount Mobile en propose un à un tarif mensuel de 6,99 euros pendant 12 mois.

Jusqu'à ce dimanche 9 mai 2021 inclus, Cdiscount permet à de nouveaux clients de souscrire à un forfait mobile 100 Go à 6,99 euros par mois durant 12 mois. Au terme de la période d'un an, le prix mensuel du forfait passe à 20 euros. L'offre étant sans engagement, le client pourra aller voir un autre opérateur pour un forfait plus ou moins avantageux.

À part les 100 Go de data, le forfait en question comporte les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. On retrouvera également des appels, SMS et MMS dans l’Union Européenne et dans les DOM (comme en France Métropolitaine) et une enveloppe web dédiée de 10 Go en 4G. Les destinations incluses sont les 27 pays de l’Union Européenne (+ l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. La carte SIM est facturée à un montant de 10 euros pendant l'étape de la commande et Cdiscount permet de conserver son numéro de mobile actuel. Si l'offre Cdiscount Mobile n’est pas satisfaisante, vous pouvez découvrir notre comparateur meilleur forfait mobile pour trouver l’offre qui vous correspond le mieux.