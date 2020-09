Football Manager 2020 et Watch Dogs 2 sont gratuits, téléchargez-les avant qu’il ne soit trop tard

L’Epic Games Store offre chaque semaine un ou plusieurs jeux sur sa plate-forme. La semaine dernière, Epic avait annoncé que c’était le jeu indépendant Stick it to the Man qui serait donné du 17 au 24 septembre… mais surprise ! Deux jeux d’ampleur sont venus compléter cette offre : Football Manager 2020 et Watch Dogs 2.

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER LES JEUX GRATUITEMENT

Le jeu gratuit de l’Epic Games Store de cette semaine est le titre indépendant Stick it to the Man. C’est du moins ce qu’avait promis Epic sur sa plate-forme. Mais le studio a réservé une surprise à ses utilisateurs, en ajoutant Football Manager 2020 et Watch Dogs 2 à son offre ! Ces jeux sont gratuits jusqu’au jeudi 24 septembre et une fois que vous les aurez récupérés, vous les garderez à vie.

Football Manager 2020 est à réserver aux fondus de football. Il vous met aux commandes d’une équipe, plus précisément à la place de l’entraîneur. A vous de gérer votre effectif, de planifier vos tactiques, d’établir des relations avec les médias et d’acheter ou de vendre des joueurs. Un jeu qui peut paraître austère à première vue, mais qui se révèle d’une richesse et d’une profondeur inégalée. Si vous vous sentez l’âme d’un José Mourihno ou d’un Jürgen Klopp, Football Manager 2020 est fait pour vous. A noter que si vous avez déjà le jeu sur Steam, vous pourrez reprendre votre partie sur la version EGS, les sauvegardes étant compatibles.

Watch Dogs 2 est lui plus grand public. Cet open world prend place à San Francisco et nous fait incarner un hacker capable de prendre le contrôle de n’importe quel système informatique de la ville. Notons que dans un mois, Ubisoft sortira Watch Dogs 3, sa suite tant attendue.

Epic Games Store, la foire aux jeux gratuits

Si l’Epic Games Store offre le plus souvent des jeux indépendants toutes les semaines, il arrive parfois que la boutique fasse de gros coups en donnant des blockbusters. Au mois de mai dernier, la boutique avait par exemple proposé GTA V, Borderlands 2 ou encore Civilization VI.

Un autre coup d’éclat a eu lieu cet été. Le 13 août dernier, Total War Troy sortait, vendu au prix fort. Cependant, si vous vous connectiez à l’EGS dans les 24 heures après la sortie du titre, il vous était offert. Une opération qui a connu le succès, puisque 7,5 millions de joueurs ont réclamé leur copie.