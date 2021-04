Fnac : belle offre sur ce pack console Xbox Series S + manette + micro-casque

La Xbox Series S est à l'honneur à la Fnac ! La fameuse console de Microsoft est vendue sous forme de pack avec une 2ème manette et un micro-casque. Le pack en question est proposé à moins de 320 euros.

Si vous avez raté le précédent bon plan sur la Xbox Series S avec une 2ème manette chez Cdiscount, vous pouvez vous rattraper avec cette offre suggérée par la Fnac.

En ce moment, l'enseigne spécialisée notamment le domaine du high-tech vend ce pack Microsoft qui contient la console Xbox Series S, une 2ème manette et un micro-casque. Le prix du pack est de 329,99 euros (au lieu de 384,88 euros).

Pour rappel, la Xbox Series S est sortie en même temps que la Xbox Series X. C'est une console de jeu 100% digitale qui est équipée d'un espace de stockage de 512 Go. La partie connectique se compose d'un port HDMI 2.1, de 3 ports USB 3.1 Gen 1, de la norme Wifi 802.11ac, d'un port Ethernet et d'une radio sans fil Xbox à double bande dédiée. Concernant la manette, elle dispose de la technologie sans fil Bluetooth et d'une prise casque 3,5 mm. Elle embarque une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette et un bouton de partage dédié. Quant au casque, il bénéficie d'un son numérique épuré pendant le chat et a été conçu pour un confort optimal pendant les longues sessions de jeu.