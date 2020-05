Fnac : chute de prix pour le jeu FIFA 20 sur Nintendo Switch (avec une housse offerte)

Avis aux fans de simulation de football sur console de jeu ! Le jeu vidĂ©o FIFA 20 sur Nintendo Switch avec une housse offerte est Ă seulement 19,99 euros Ă la Fnac. Tous les dĂ©tails de l’offre sont Ă consulter dans la suite de l’article.

L’enseigne de la Fnac donne donc rendez-vous Ă ses membres pour se procurer le jeu FIFA 20 sur console Switch Ă 19,99 euros au lieu de 49,99 euros ; soit 30 euros de remise immĂ©diate de la part du site marchand (valable jusqu’au lundi 28 juin 2020). Ă€ titre d’information, la simulation de football est Ă©galement disponible au mĂŞme tarif sur la plateforme PS4.

Revenons-en Ă l’offre Switch en particulier. Pour tout achat du jeu FIFA 20, vous avez la possibilitĂ© d’avoir gratuitement une housse pour Nintendo Switch Ă l’effigie de la FĂ©dĂ©ration Française de Football. Pour ce faire, il suffit d’ajouter les deux produits au panier et une rĂ©duction de 9,99 euros se fera automatiquement.

FIFA 20 sur Nintendo Switch vous permet de retrouver les maillots et les effectifs les plus récents des clubs des grands championnats ainsi que les stades les plus célèbres. Les fonctionnalités et les modes de jeu sont identiques à ceux de FIFA 19.

