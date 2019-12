Les cartes cadeaux Fnac Darty de 60 € et 150 € sont actuellement vendues moins cher que leur valeur. Profitez de cette opportunitĂ© pour rĂ©aliser encore plus d’économies sur vos achats. Vous pouvez par exemple vous offrir les derniers Apple AirPods Pro pour 239,99 euros, avec 1 carte de 150€ et 2 cartes de 60€ (40€ d’Ă©conomies).

Fnac Darty vient relancer son opération spéciale qui consiste à vendre ses cartes cadeaux à un prix inférieur à leur valeur. Vous pouvez actuellement récupérer la carte de 60 € à 50 € et celle de 150 € à 130 €, soit une économie respective de 10 et 20 €. Une fois acquises les cartes peuvent être utilisées une fois ou plusieurs fois en magasin (Fnac, Darty) ou en ligne sur Fnac.com. Les produits valables ne comprennent pas les abonnements presse, tirages photo et achats sur la Marketplace. Récapitulatif :

Carte cadeau d’une valeur de 60 euros vendue au prix de 50 euros : vous rĂ©alisez une Ă©conomie de 10 €

Carte cadeau d'une valeur de 150 euros vendue au prix de 130 euros : vous réalisez une économie de 20 €

Sachez enfin qu’une seule commande est autorisĂ©e pour l’achat de ces cartes par compte client, avec au maximum 2 cartes de chaque montant au panier. Cela vous offre thĂ©oriquement la possibilitĂ© d’acquĂ©rir quatre cartes cadeaux d’une valeur totale de 420 € payĂ©es 360 € vous permettant de rĂ©aliser une Ă©conomie de 60 € cumulable avec les promotions actuellement en cours.

Pour chaque carte, vous recevez un code par email Ă renseigner pour vos achat en ligne ou au passage Ă la caisse en magasin. Vous avez jusqu’au vendredi 31 janvier 2020 inclus pour utiliser vos « Ecartes Cadeaux JackPot». Les cartes sont Ă©galement valables pour les soldes d’hiver qui dĂ©butent le 8 janvier 2020.