Fnac/Darty : une E-carte cadeau d’une valeur de 50€ pour 40€ pour les étudiants

Voici un bon plan destiné aux étudiants et aux étudiantes ! Le groupe Fnac/Darty s'est associé pour leur permettre de faire des économies sur leurs prochains achats. En effet, les deux sites marchands français proposent une E-carte cadeau d'une valeur de 50 euros pour 40 euros. Nous faisons le point sur les détails de l'offre dans la suite de l'article.

Au même titre que les traditionnelles e-cartes cadeaux Jackpot Fnac/Darty dont la dernière offre remonte à la Saint-Valentin, la Fnac et Darty donnent la possibilité aux étudiants de se procurer une e-carte cadeau JackPot d’une valeur de 50 euros qui coûtera en réalité 40 euros.

Concrètement, par l'intermédiaire de l'opération Unidays, les étudiants feront une économie de 10 euros sur un prochain achat chez les deux enseignes spécialisées dans le domaine du high-tech. La carte cadeau, dans la limite d’une commande par compte client (avec maximum 2 cartes cadeaux par panier), est valable durant un an à partir de la date d’achat, en une ou plusieurs fois dans les magasins Fnac et Darty, ainsi que sur le site de la Fnac.com (hors abonnements presse, tirages photo, produits dématérialisés, cartes cadeaux et Marketplace), en France métropolitaine.

Pour profiter de la réduction de 10 euros pendant une commande en ligne, il suffit de se connecter ou de s’enregistrer pour créer son compte Unidays, de récupérer son code promo, de cliquer sur “J'en profite”, de choisir son ou ses produit(s), et de mettre son code promo au moment du paiement.