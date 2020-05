Fnac/Darty : le retour des cartes cadeaux pour faire de bonnes affaires lors des French Days

Les cartes cadeaux Fnac/Darty font leur retour pour faire de bonnes affaires Ă l’occasion des French Days 2020. Durant cette journĂ©e du mardi 26 mai 2020, les clients des deux enseignes françaises peuvent se procurer deux cartes : une carte d’une valeur de 60 euros (vendue Ă 50 euros) et/ou une carte d’une valeur de 150 euros (vendue Ă 130 euros).

Ă€ moins de 24 heures de la première Ă©dition des French Days 2020, le groupe Fnac/Darty profite de la veille de l’Ă©vĂ©nement pour dĂ©gainer leurs fameuses cartes cadeaux de 60 euros Ă 50 euros et 150 euros Ă 130 euros.

Avec ces cartes cadeaux, qui sont en vente uniquement ce 26 mai 2020, vous pourrez ainsi faire des Ă©conomies pouvant aller jusqu’Ă 40 euros. Une fois la commande validĂ©e, vous avez jusqu’au dimanche 7 juin 2020 inclus pour utiliser la ou les cartes choisie(s).

Pour rappel ou Ă titre d’information, les cartes cadeaux sont valables sur vos prochains achats en une ou plusieurs fois dans les magasins Fnac, Darty, les agences Fnac Voyages, sur fnac.com (hors voyages, abonnements presse, tirages photo et Marketplace) en France mĂ©tropolitaine. L’offre promotionnelle est limitĂ©e Ă 2 cartes de chaque montant au panier par compte client et par adresse IP. Il s’agit d’une offre exclusive Internet qui est non cumulable avec toute autre remise ou promotion rĂ©servĂ©e ou non aux adhĂ©rents.

