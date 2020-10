La Fnac/Darty casse le prix du Oppo Reno 2Z

Si vous voulez vous procurer prochainement un bon smartphone sous les 250 euros, sachez que le Oppo Reno 2Z fait l'objet d'un bon plan à la Fnac et chez Darty. Le téléphone est en effet à 249 euros pendant une période indéterminée.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE OPPO RENO 2Z À LA FNAC

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE OPPO RENO 2Z CHEZ DARTY

Présenté en même temps que le Reno 2 et le Reno 2F à la fin du mois d'août 2019, le Reno 2Z de la firme Oppo est en promotion sur les sites de la Fnac et de Darty.

En ce début du mois d'octobre 2020, les deux enseignes françaises notamment spécialisées dans le domaine du high-tech se sont alliées pour proposer la version allégée du Oppo Reno 2 à exactement 249 euros au lieu de 319 euros ; soit une remise immédiate de 70 euros de la part des deux revendeurs. À noter que le prix du téléphone peut encore diminuer grâce aux récentes cartes cadeaux Fnac/Darty qui étaient vendues moins chères que leur valeur.

Concernant les caractéristiques du smartphone, le Oppo Reno 2Z est équipé d'un écran AMOLED de 6,5 pouces (protection Gorilla Glass 5, résolution de 2340 x 1080 pixels / 394 PPI), du système d'exploitation mobile ColorOS 6.1 basé sur Android 9, d'un processeur Octa-core jusqu'à 2.2GHz, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go et d'une batterie de 4000 mAh. La partie photo est composée d'un capteur principal de 48 + 8 + 2 + 2 MP et d'un capteur secondaire de 16 MP.