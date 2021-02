Fnac/Darty baisse le prix des OnePlus 7 et 7 Pro

Si vous hésitez à acquérir le OnePlus 7 ou le OnePlus 7 Pro, voici un bon plan qui pourrait vous intéresser. Sur les sites de la Fnac et de Darty, les deux smartphones du constructeur chinois bénéficient chacun d'une baisse de prix. Nous faisons le point sur les offres des deux revendeurs français dans la suite de l'article.

Alors que les OnePlus 9 et 9 Pro devraient sortir pour le mois de mars 2021, les smartphones OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro font l'objet de promotions intéressantes chez Fnac/Darty.

Pendant une durée indéterminée, les OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro sont ainsi respectivement vendus à partir de 399 euros (au lieu de 559 euros) et dès 499 euros (au lieu de 709 euros). Deux versions sont proposées en 128 Go et en 256 Go et seul le coloris Mirror Gray est disponible. Et pour information, les tarifs peuvent diminuer grâce aux e-cartes cadeaux Jackpot Fnac/Darty qui sont à utiliser avant le 28 février prochain.

OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro : quelle est la différence ?

Les deux smartphones sont similaires par rapport à certaines caractéristiques telles que la mémoire vive de 6 Go de RAM ou le processeur Qualcomm Snapdragon 865.

Le OnePlus 7 est doté d’un écran OLED de 6,41 pouces, d’un double capteur de 48 + 5 MP et d'une batterie de 3700 mAh compatible avec la recharge rapide Fast Charge.

Quant au OnePlus 7 Pro, il est équipé d’un écran OLED de 6,67 pouces, d'un triple capteur de 48 + 16 + 8 MP et d'une batterie de 4000 mAh compatible avec la Warp Charge 30.

Pour plus d'informations sur les deux téléphones, vous pouvez toujours jeter un oeil sur nos articles associés au test du OnePlus 7 et au test du OnePlus 7 Pro.

