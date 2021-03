Fire TV Cube pas cher : le lecteur multimédia 4K est au meilleur prix chez Amazon

Amazon profite de l'arrivée des beaux jours pour proposer son Fire TV Cube à prix réduit. Et en cette période printanière, le lecteur multimédia 4K du géant du commerce en ligne bénéficie de 50 euros de réduction. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Votre téléviseur n'est pas équipé de la technologie Smart TV ? Si vous voulez retrouver vos applications de streaming préférées, alors l'offre qui va suivre va vous intéresser.

Actuellement, il est possible d'acquérir le Fire TV Cube au prix de 69,99 euros au lieu de 119,99 euros ; soit une remise immédiate de 50 euros de la part du site marchand. Le montant du produit étant supérieur à 25 euros d'achats, les frais de port sont offerts dans le cas d'une livraison standard à domicile.

Lancé en France à la fin du mois de septembre 2020, le Fire TV Cube (modèle 2019) vous permet de regarder des contenus avec une résolution jusqu'à 4K Ultra HD avec prise en charge des technologies HDR, HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision. Le lecteur dispose d'une mémoire vive de 2 Go de RAM, d'un espace de stockage de 16 Go, et est fourni avec une télécommande vocale Alexa. Avec ce cube d'Amazon, il sera possible de télécharger des apps telles que Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Molotov ou encore myCANAL. Enfin, le Fire TV Cube est livré dans un boite avec un adaptateur secteur, 2 piles AAA, un câble de rallonge infrarouge (IR) et un adaptateur Ethernet Amazon (10/100).