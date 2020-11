Les nouveaux Fire TV Cube et Fire TV Stick Lite d’Amazon sont déjà en promo !

Le Fire TV Stick Lite et le Fire TV Cube Lite font l'objet d'une baisse de prix du coté des enseignes Amazon et Boulanger. Il est possible de les avoir à respectivement 19,99 € au lieu de 29,99 € et 79,99 € au lieu de 119,99 €. L'occasion idéale de se les procurer à moindre coût.

Profiter de ce bon plan Amazon et Boulanger pour acheter le Fire TV Cube et le Fire TV Stick Lite moins chers. Les deux appareils disponibles depuis fin septembre font l'objet d'une baisse de prix assez intéressante. Le Fire Cube TV est proposé à 79,99 € au lieu de 119,99 € en moyenne soit une réduction de 33% tandis que le Fire TV Stick Lite passe à 19,99 € au lieu de 29,99 € soit une réduction de 33% également.

Le Fire TV Stick Lite vous permet de profiter pleinement de vos contenus préférés et intègre l'assistant vocal Amazon Alexa intégré ainsi que 8 Go de stockage interne. Vous avez ainsi la possibilité d'allumer votre TV et choisir votre contenu en toute simplicité en utilisant la commande vocale.

Très facile à configurer, il suffit de le brancher derrière votre TV, l'allumer et vous connecter à Internet pour commencer à l'utiliser. Il est doté d’un chipset quad-core, de 8 Go d’espace de stockage, d’un modem WiFi ac dual band et d’une connexion Bluetooth 5.0. Il est compatible Dolby Atmos et Dolby Digital. Comme le Fire TV Cube, le système est compatible avec de nombreux services de télévision et de VOD.

Le Fire TV Cube embarque un processeur hexacœur puissant, qui permet de profiter d'un accès au contenu 4K Ultra HD et des technologies Dolby Vision, HDR et HDR10+. La technologie Dolby Atmos est disponible sur une sélection de titres Prime Video et Netflix.

