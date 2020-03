Faites chanter les couleurs chez vous avec ce pack Philips Hue (2 ampoules et 2 lampes) à seulement 169,99 €

Actuellement sur la Fnac avec le code promo PHILIPSHUE, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier d’une remise immĂ©diate de 60 € sur le prix de ce pack comprenant deux ampoules Philips Hue ainsi que deux lampes Hue Play. L’ensemble ne revient donc qu’Ă 169,99 € (au lieu de 229,99 €).

Ce pack Philips Hue est intĂ©ressant si vous dĂ©sirez mettre de la couleur dans votre salon ou vos chambres. En effet, il comprend tout d’abord deux ampoules LED de type E27, qui peuvent reproduire une teinte de couleur parmi 16 millions. Elles dĂ©livrent une luminositĂ© Ă©quivalente Ă celle d’une ampoule traditionnelle de 60 Watt. Leur durĂ©e de vie est de 25 000 heures.

Le kit comprend Ă©galement deux lampes Hue Play, qui peuvent ĂŞtre placĂ©es n’importe oĂą (pas trop loin d’une prise Ă©lectrique !). En effet, il s’agit de barres lumineuses que l’on peut disposer horizontalement, et qui sont fournies avec deux pieds permettant de les installer aussi verticalement. Originales, elles peuvent ĂŞtre fixĂ©es Ă l’arrière d’un tĂ©lĂ©viseur (les clips et ruban adhĂ©sif sont fournis), afin d’obtenir un effet similaire Ă celui des tĂ©lĂ©viseur Ambilight. A l’instar des ampoules, les lampes Hue Play peuvent diffuser une lumière blanche ou colorĂ©e pour obtenir des ambiances originales. Leur luminositĂ© est Ă©quivalentes Ă des ampoules de 42 W.

Pour ĂŞtre pleinement exploitĂ©es, ces quatre appareils Philips Hue nĂ©cessitent un pont (ou Bridge), qui n’est pas prĂ©sent dans ce pack (il vaut environ 50 €). Ce dernier est indispensable pour Ă©tablir la communication entre les ampoules / les lampes et le smartphone, sur lequel fonctionne l’application qui permet de piloter l’Ă©clairage (choix de la teinte, variation de l’intensitĂ©, activation Ă distance, etc.). Les ampoules et les lampes Philips Hue sont compatibles avec les assistant Amazon Alexa, Apple Homekit et Google Home et peuvent donc ĂŞtre contrĂ´lĂ©es Ă l’aide de commandes vocales.

