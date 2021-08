Exclu Web : profitez du forfait 100Go B&You à seulement 11,99€ par mois

Grosse promo chez Bouygues Telecom ! Jusqu'au 24 août prochain (inclus), l'opérateur vous propose son forfait B&You 100Go à seulement 11,99€ par mois, et ce, sans engagement.

Découvrir l'offre chez Bouygues Telecom

Pendant encore quelques jours sur le site de Bouygues Telecom, vous pouvez profiter d'une offre exceptionnelle : le forfait Very B&You 100Go à seulement 11,99€ par mois, sans engagement. Vous bénéficiez ainsi d'une enveloppe de données mobiles gigantesque pour un prix difficile à battre.

L'offre mobile inclut :

100Go d'Internet dont 15Go utilisables en Europe et dans les DOM.

Les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine.

La B.tv avec 70 chaînes TV en illimité sur votre mobile (offert pendant 1 mois, puis à 3€/mois au lieu de 6€/mois).

C'est une occasion en or de profiter de la qualité du réseau 4G de Bouygues Telecom, et ce, à prix cassé ! Avec votre offre B&You, vous profitez en effet d'un réseau couvrant 99% de la population, que ce soit en ville, à la campagne, à la plage ou encore à la montagne.

Les autres offres B&You en réduction jusqu'au 24 août

L'offre B&You 100Go n'est pas la seule à être en promotion. Jusqu'au 24 août prochain (inclus), Bouygues Telecom vous propose 3 autres offres mobiles à prix cassé.

Pour ceux qui ont un petit budget, l'opérateur propose le forfait Very B&You 5Go 4G à seulement 4,99 euros par mois, sans engagement. Il inclut 5Go d'Internet en 4G et les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine.

Pour ceux qui ont besoin d'une grosse enveloppe de data, Bouygues Telecom propose le forfait Very B&You 200Go 4G à seulement 14,99 euros par mois, sans engagement. Il inclut 200Go d'Internet mobile en 4G dont 20Go utilisables en Europe et dans les DOM et les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine.

Enfin, pour ceux qui aimeraient se lancer dans la grande aventure de la 5G, Bouygues Telecom vous propose le forfait 130Go 5G pour seulement 24,99 euros par mois, sans engagement. Il inclut 130Go d'Internet mobile en 4G/5G dont 20Go utilisables en Europe et les DOM ainsi que les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine.

Avec Bouygues Telecom pendant ce mois d'août, il y en a ainsi pour tous les besoins et tous les budgets.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.