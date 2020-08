Excellente offre sur le smartphone Oppo A9 + enceinte Bluetooth

Darty propose un pack comprenant le smartphone Oppo A9 2020 ainsi qu’une enceinte sans fil Bluetooth Oppo pour 199 €. C’est plutôt pas mal sachant que le smartphone est habituellement proposé seul pour 229 €.

Profitez de ce bon plan Darty pour vous procurer le smartphone Oppo A9 2020 ainsi qu’une enceinte Bluetooth pour 199 € au lieu de 279 € en moyenne. Le smartphone offre pour ce tarif contenu un excellent rapport qualité prix et vous avez en prime une enceinte sans fil Bluetooth Oppo.

Concernant les caractéristiques techniques, le terminal embarque un processeur Snapdragon 665, un GPU Adreno 610 épaulés par 4 Go de mémoire RAM et un stockage interne de 128 Go extensible jusqu’à 256 Go via micro SD. Son autonomie est assurée par une batterie d’une capacité de 5 000 mAh. La partie audio se compose d’un double haut-parleur stéréo et on retrouve également un port jack 3,5 mm ainsi qu’un scanner d’empreinte au dos du smartphone.

La partie photo est soutenue par un capteur principal de 48 + 8 + 2 + 2 MP et un capteur secondaire de 16 MP. L’écran LCD de 6,5 pouces propose une définition de 1600 x 720 pixels. Enfin, le tout tourne sous ColorOS 6.1 basé sur Android 9. Pour plus d’informations, nous vous invitons à lire notre test complet de l’Oppo A9 2020.