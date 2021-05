Excellent prix sur cette TV 4K Philips 43″ chez Rue du Commerce

L'Euro 2020 de football aura lieu dans quelques semaines et une TV 4K UHD de 43 pouces est en promotion sur le site Rue du Commerce. La Philips 43PUS7505/12 bénéficie de près de 110 euros de réduction grâce à une double remise. Toutes les informations sur ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Voici une bonne affaire pour ceux et celles qui veulent se procurer une Smart TV LED 4K UHD pour regarder les événements sportifs en haute-définition, notamment les matchs de l'équipe de France de football au cours du prochain Euro.

Pendant une période indéterminée, la Philips 43PUS7505/12 de 43 pouces est proposée par Rue du Commerce au prix de 320 euros au lieu de 429 euros. Les 109 euros d'économies s'effectuent en deux fois : une remise immédiate de 74 euros de la part du site marchand et une réduction de 35 euros avec le coupon COUPDENVOI35 (à saisir durant l'étape du panier). Aucuns frais de port supplémentaires ne sont demandés dans le cas d'une livraison en point relais.

Coté caractéristiques techniques, le téléviseur embarque les technologies 4K,UHD et HDR10+. Grâce à l'intégration de la fonctionnalité Smart TV et du Wifi, l'utilisateur aura la possibilité de retrouver les applications de streaming les plus connues comme Netflix, Youtube ou encore Prime Video. À propos de la connectique, on retrouve notamment 3 ports HDMI, 2 ports USB, 1 connecteur satellite, 1 sortie audio numérique (optique), 1 port Ethernet-LAN RJ-45, 1 sortie casque et 1 connecteur de service.

À voir aussi : notre guide d'achat sur les meilleures TV LED, OLED et QLED en 2021