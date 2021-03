Excellent prix sur le Xiaomi Mi 10T, une offre à ne pas rater !

Besoin d'un smartphone doté du réseau 5G à un excellent prix ? Cdiscount vous permet d'acquérir le smartphone Xiaomi Mi 10T sous les 355 euros. Tous les détails de l'offre sont à lire dans la suite de l'article.

Continuons notre série de bons plans associée aux bonnes affaires chez Cdiscount, dans le monde de la téléphonie. Après le Oppo Reno 10x Zoom à moins de 300 euros et l'iPhone SE (128 Go) à prix réduit, c'est au tour d'un smartphone de la marque Xiaomi de faire l'objet d'une promotion intéressante.

Cette fois-ci, le Mi 10T de la marque chinoise disponible dans un coloris noir est à exactement 345,94 euros au lieu de 370,94 euros sur le site Cdiscount. La réduction de 25 euros se fait grâce au coupon 25EUROS qui est à saisir dans le panier durant l'étape de la commande. Et avec cet achat, les membres du programme Cdiscount à volonté obtiendront 17,79 euros sur la cagnotte de leur compte fidélité. Cela correspond à 5% du montant du téléphone.

Le Mi 10T a été dévoilé en même temps que le Mi 10T Pro et le Mi 10T Lite à la fin du mois de septembre 2020. Il s'agit d'un smartphone doté d'un écran en Full HD+ de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 5260 mAh et du système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI 12. La partie photo est composée d'une triple caméra de 64MP + 13MP + 5MP et d'une caméra frontale de 20MP.