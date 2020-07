Excellent prix sur le SSD interne Samsung 860 QVO de 1 To

Si vous souhaitez vous équiper d’un SSD interne performant à moindre coût, vous pouvez profiter de ce bon plan vu sur les sites des enseignes Amazon et Cdiscount. Le SSD interne Samsung 860 QVO d’une capacité de 1 To y est actuellement proposé à 99,66 €.

Ne perdez plus une minute pour acquérir l’excellent SSD interne Samsung 860 QVO de 1 To du coté des enseignes Amazon et Cdiscount qui le proposent à 99,66 €. Coté caractéristiques techniques, ce SSD de format 2,5 pouces offre une interface SATA III de 6 Go/s.

Très performant, il est capable d’atteindre des vitesses de lecture/écriture séquentielle pouvant atteindre respectivement 550 Mo/s et 520 Mo/s. Le logiciel Samsung Magician, vous permet de facilement copier le contenu de votre ancien disque, piloter votre SSD et améliorer ses performances en fonction de vos besoins.

Sa température de fonctionnement varie entre 0 et 70 degrés et ses dimensions sont de 10 x 0,7 x 7 cm pour un poids plume de 50 grammes. Enfin, que vous l’achetiez sur Amazon ou Cdiscount, le SSD Samsung 860 QVO bénéficie d’une garantie constructeur de 3 ans.

