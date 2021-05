Excellent prix sur le Samsung Galaxy S21, une offre à ne pas rater !

Superbe offre à ne pas rater sur le Galaxy S21 ! Actuellement, l'excellent smartphone compatible 5G de la marque Samsung est proposé par Cdiscount sous la barre des 700 euros.

Pour fêter l'arrivée de l'avant-dernier week-end du mois de mai, Cdiscount fait plaisir à ses membres en leur donnant la possibilité d'acquérir le Galaxy S21 à un prix très attractif.

Au cours d'une durée indéterminée, le smartphone du constructeur coréen disponible dans un coloris blanc et dans sa version 128 Go est vendu à 699 euros au lieu de 859 euros (prix d'origine). D'autres modèles sont suggérés par le site marchand mais il faut débourser 100 euros de plus (minimum).

À propos de ses points forts, le Samsung Galaxy S21 est équipé d'un écran Dynamic AMOLED 2X en Full HD+ de 6,2 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels (421 pixels par pouce), un taux de rafraichissement de 120 Hz, la technologie d'affichage HDR10+ et une protection Gorilla Glass Victus. On retrouve aussi un processeur Exynos 2100 (5nm), une mémoire vive de 8 Go de RAM, une batterie de 4000 mAh compatible avec la recharge rapide 25W et la recharge sans fil Qi 15W. Le tout fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android avec une surcouche One UI 3.1. Concernant l'APN, il est possible de faire des photos/vidéos avec un capteur principal de 64 + 12 + 12 MP et un capteur frontal de 10 MP. Pour en savoir plus sur le téléphone, n'hésitez pas à consulter notre article associé au test du Samsung Galaxy S21.