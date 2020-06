Excellent prix sur le PC portable 15.6″ Lenovo Legion 5

Si vous souhaitez vous équiper d »un PC portable pour jouer, le bon plan Darty qui suit pourrez vous intéresser : le PC portable Lenovo Legion Série 5 fait l’objet d’une réduction de 25% dans le cadre d’une vente flash et passe ainsi à 879,99 € au lieu de 1179,99 €.



Ne perdez pas trop de temps pour profiter de ce bon plan Boulanger qui permet de se procurer le PC portable gamer Lenovo Legion 5-15ARH05 pour 879,99 € au lieu de 1179,99 € soit une réduction de 25%. Proposant une fiche technique permettant de jouer aux jeux les plus récents sans problèmes, ce PC arbore un écran 15,6 pouces LCD mate, de type IPS avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels).

On retrouve également 8 Go de mémoire RAM couplée à un SSD de 512 Go, de quoi lui assurer une bonne réactivité en toutes circonstances. La partie graphique est confiée à une carte dédiée Nvidia GeForce GTX 1650 (4 Go de mémoire), permettant de faire tourner les jeux à 30 / 60 images par seconde. Animé par un processeur AMD Ryzen 7 4800H intégrant huit coeurs, cadencés à 2,9/4,2 GHz, ce PC peut aussi être utilisé dans le cadre de créations graphiques nécessitant une puissance de calculs élevée.

La partie connectique et connectivité sans fil est plutôt bien fournie puisque la machine embarque 4 ports USB 3.1 de type A, un connecteur Gigabit Ethernet, un port USB C et une sortie vidéo HDMI 2.0 ainsi que les technologies Wi-Fi 6 (ax) et Bluetooth 5.0.

Enfin, vous bénéficiez de 10€ de remise immédiate pour l’achat de ce produit avec le code avantage RETRAIT10 et avec retrait magasin (Click & Collect) 1h uniquement. Offre valable du 24/06/2020 au 31/07/2020 inclus. Une autre offre permet de bénéficier de 15€ offerts (en carte cadeau) par tranche de 150€ d’achat (soit 75 euros pour ce produit). L’offre valable jusqu’au dimanche 28/06/20 inclus, avec le code DARTY15.

