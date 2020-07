Excellent prix sur le clavier sans fil Logitech K400 Plus sur Amazon

Généralement proposé à 44,99 €, le clavier sans fil Logitech K400 Plus doté d’un pavé tactile fait l’objet d’une réduction sur le site de l’enseigne en ligne Amazon. Il est possible de l’acquérir aujourd’hui sous la barre des 30 € à très exactement 25,48 €.

Profitez de ce bon plan Amazon pour vous équiper d’un clavier sans fil sans pour autant casser votre tirelire, le bon plan Amazon qui suit pourrait bien vous intéresser. L’excellent Logitech K400 Plus est actuellement en promotion à 25,48 € au lieu de 44,99 € en moyenne, soit une réduction de 43%.

Ce clavier sans fil est compatible avec les systèmes d’exploitation Windows 7 / 8 / 10 / Android 5.0 et + / Chrome OS, ce clavier sans fil offre une portée pouvant atteindre 10 mètres pour assurer une connexion maximale dans les plus grands salons. Adapté pour une multitude d’appareil, il est équipé de commandes de volume ainsi que de raccourcis Windows et Android.

Son installation est très simple et ultra-rapide grâce au périphérique Unifying de Logitech fourni. Il est également muni d’une connexion USB 2.0. Les touches silencieuses et confortables, et le grand pavé tactile, facilitent l’expérience de navigation de manière significative.