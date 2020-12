Excellent prix sur la Nvidia SHIELD TV Pro avant Noël, vite !

La puissante Shield TV Pro fait l’objet d’un super bon plan chez Amazon. Pendant une durée indéterminée, on peut acheter la box Android 4K de Nvidia à exactement 189,99 euros. Focus sur cette bonne affaire à l’approche de Noël !

Poursuivons notre série de bons plans consacrée aux offres promotionnelles sur Amazon. Après la carte microSD SanDisk Extreme de 400 Go et le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4, c’est au tour de la Nvidia SHIELD TV Pro de bénéficier d’une baisse de prix.

L’excellente box Android 4K du constructeur américain (fournie sans support) est en effet vendue au tarif de 189,99 euros au lieu de 219 euros ; ce qui fait une remise de 29 euros. Du côté des frais de port, ils sont offerts pour une livraison à domicile et Amazon indique que celle-ci se fera avant Noël.

Concernant les caractéristiques de la Nvidia SHIELD TV Pro, la box multimédia embarque le système d’exploitation Android TV qui permet de retrouver les applications de streaming les plus connues du moment. Compatible avec Google Assistant, elle est dotée d’une mémoire vive de 3 Go de RAM, d’un espace de stockage de 16 Go (extensible via une carte microSD) et de la norme Dolby Vision HDR. Pour la partie connectique, on notera la présence de la technologie Bluetooth, d’un port HDMI et deux ports USB 3.0. La Shield TV Pro de Nvidia mesure 15.9 x 9.8 x 2.6 centimètres, pèse 250 grammes et a une garantie de 2 ans.